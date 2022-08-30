Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Jackson Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı maçlarda 85 dakikada 1 gol ortalamasını tutturdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka, Süper Lig'in ilk 4 haftasında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kongolu santrafor, Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı.

'GOL MAKİNESİ

22 yaşındaki Jackson Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 17 maçta 15 gol atarak muhteşem bir performansa imza attı. Takvim'in derlediği habere göre genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 85 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Sosyal medyada Muleka ile ilgili 'Gol makinesi' yorumları yapıldı.

Geçen sezon Kasımpaşa'ya devre arasında transfer olan Muleka, attığı gollerle dikkat çekti. Yıldız futbolcu geçen sezon forma giydiği Alanyaspor, Fenerbahçe, Göztepe (2), Yeni Malatyaspor, Göztepe, Karagümrük, Adana Demirspor (2), Beşiktaş (2) ve Başakşehir maçlarında fileleri havalandırdı.

KAYSERİ MAÇINI BOŞ GEÇTİ

Bu sezon ise Kayserispor'a karşı 57 dakika sahada kalıp gol atma başarısı gösteremeyen Muleka, Alanyaspor'a karşı ise yedek kulübesindeydi. Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalıp 1 gol atan Kongolu forvet, Sivasspor maçında 62 dakikaya 2 gol sığdırdı.