Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, genç futbolcu Serdar Saatçı ile yol ayrımına gelindi. Portekiz ekibi Braga'nın, siyah beyazlı kulübe 19 yaşındaki futbolcu için 1.4 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euro bonus teklifinde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Genç savunmacı, siyah beyazlıların sezon öncesi kampında kadro dışı kalmıştı.

Serdar Saatçı, başkan Ahmet Nur Çebi'den özür dilemesinin ardından affedilmişti.

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ve yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Serdar Saatçı'nın, Portekiz yolcusu olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlıların genç stoperine, Portekiz Ligi takımlarında Braga'nın ilgisinin olduğu ve Beşiktaş'a 1.4 milyon Euro bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.

Braga'nın ayrıca 1.5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan da pay önerdiği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Serdar Saatçı'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 1.90 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.