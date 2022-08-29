Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Josef de Souza'nın akşam oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sezon öncesi kamp döneminde sakatlanan Josef de Souza, uzun bir süretakımdan ayrı kalmıştı. Hassas bir şekilde tedavi sürecine başlanan Brezilyalı oyuncu bu dönemde bireysel olarak da hazırlıklara devam etti.

Fiziksel açıdan güç kaybı yaşamamak için özel antrenör eşliğinde salon antrenmanı yapan Josef geçtiğimiz günlerde ise takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor maçı öncesi ise yaşanan gelişme yüzleri güldürdü. Fanatik'in haberine göre; maç antrenmanlarında takımla çalışan Josef karşılaşma kadrosuna dahil edilecek.

Brezilyalı teknik direktör Valerien Ismael'in kararına göre karşılaşmada süre de alabilir.