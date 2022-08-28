Yaptığı flaş transferlerle sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getiren Beşiktaş, yeni bir transferi daha bitirmek üzere... Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Bournemouth'lu kanat oyuncusu Siriki Dembele'de saatleri sayıyor. Bunu doğrular bir haber İngiltere'den de geldi. Bournemouth'un menajeri Scott Parker, Dembele için "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda uzlaşma sağlarken, satın alma bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği de kulislerde konuşuluyor. Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı. Siriki Dembele'nini piyasa değeri 3 milyon euro civarında.