Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna katan Beşiktaş, transfer harekatına devam etmek istiyor. Yabancı kontenjanında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı takımda, iki isme kapı göründü. Yola devam edilmek istenmeyen Tyler Boyd ve Montero'ya, ‘Ya ayrıl ya lisansını çıkarmayız’ resti çekildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında artık takviye planlanan son iki mevki kaldı. Siyah-beyazlılar, kanat ve sağ stoper girişimlerini sürdürürken bir yandan da kadroda yabancı oyuncular için kontenjan açma peşine düştü. Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta, 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. İki takviye daha yapacak olan Kara Kartal'da transferlerin gerçekleşmesi için öncelikle gidenlerin olması gerekiyor. Sabah'ın haberine göre burada da iki aday belirlendi: Francisco Montero ve Tyler Boyd.

MONTERO'NUN TALİBİ ÇOK

Montero'yu kiralık olarak göndermeye hazırlanan siyahbeyazlılar, oyuncuya ve menajerine görüşmeler yapması için izin verdi. İspanyol stopere çok sayıda teklif geldiği ve bunlar arasında bir değerlendirme yaparak seçimini gerçekleştireceği belirtildi. Son olarak Yunan ekibi AEK kendisiyle ilgilense de hem Beşiktaş hem Montero anlaşma sağlayamamıştı.

BOYD'DAN SIVASSPOR'A RET

Boyd'a Sivasspor'un teklifi olsa da ABD'li futbolcu teklifi reddetti. Son oynanan Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği belirtilirken, Beşiktaş yönetimi oyuncu cephesine resti çekmiş durumda. Siyah-beyazlı idareciler, Boyd'un menajerine, "Ya teklifleri değerlendirip ayrılırsınız ya da lisansını çıkarmayız" mesajını gönderdi. Kontratının son yılına giren sol kanadın takımda kalma ümidi de bu mesajla bitti.