Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan gelişmesi! Sivasspor maçında...
Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Uzunhan, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Sivasspor maçıyla sahalara dönüyor. Genç futbolcu Valerien Ismael'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.08.2022- 10:06
EMRECAN ŞANS VERİLİRSE OYNAYACAK
Emrecan Uzunhan, kırmızı kart sebebiyle cezasını Fatih Karagümrük maçında forma giymeyerek tamamladı. İstanbulspor'dan kadroya dahil edilen futbolcu, Valerien Ismael'in şans vermesi halinde forma giyebilecek. Ancak; Fransız çalıştırıcının stoperde risk almayacağı ve Necip Uysal'ı 11'de görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.