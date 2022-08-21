Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, Muleka, Weghorst, N'Koudou
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne, Levent Mercan
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.