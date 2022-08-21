Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlı takım bu maçı kazanıp taraftarını evinde mutlu etmek isterken, misafir takım ise ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 20:49 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022- 21:41