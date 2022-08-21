BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta 5 futbolcu kritik maçta süre alamayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü yenerek taraftarına Alanyaspor karşısında yaşanan puan kaybını unutturmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Saiss, Masuaku, Rosier, Gedson, Berkay, Salih, Nkoudou, Muleka, Weghorst.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Emir, Davide, Burak, Caner, Ricci, Levent, Ozdoev, Diagne, Borini, Otabek.

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor. İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

CENK TOSUN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.

5 EKSİK VAR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.