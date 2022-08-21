TRANSFER HABERİ: Beşiktaş için bomba iddia! Morgan Sanson ile anlaşıldı

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı sürüyor. Siyah beyazlılarda orta saha arayışları devam ederken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Kartal'ın, Aston Villa'nın 28 yaşındaki futbolcusu Morgan Sanson ile anlaştığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İngiliz basını, Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Morgan Sanson'un Beşiktaş'la anlaştığını ileri sürdü.

Fotomaç'ın Ada basınından derlediği haberde, Aston Villa'nın transfer görüşmelerine izin verdiği öne sürülürken, bazı haber sitelerinde transferin bitme noktasına geldiği iddia edildi. "Shropshirestar" adlı sitede Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğu ve ciddi mesafe kat ettiği belirtildi.