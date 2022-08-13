Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Levi Garcia harekatı! İşte teklifin detayları...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda şimdi de gündem Levi Garcia'ya çevrildi. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Valerien Ismael yönetiminde yoğun bir kamp dönemi geçiren siyah-beyazlılar, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.
Wout Weghorst, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun, Emrecan Özdemir, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes gibi isimleri kadrosuna kazandıran Kara Kartal'da transferler devam ediyor.