Olympiakos, Marsilya'dan Beşiktaş'ın da ilgilendiği Konrad de la Fuente'yi transfer ettiğini duyurdu. Yunan temsilcisinin, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.



Barcelona'nın altyapısında yetişen ve geçen sezon Marsilya'da transfer olan Konrad de la Fuente, Fransız ekibinde 23 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.