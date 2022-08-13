Beşiktaş, transfer listesinde yer alan İsviçreli futbolcu Fassnacht için detaylı bir sakatlık testi yapacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Fassnacht hamlesi! Sağlık raporu...
Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, transfer harekatını da sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin uzun zamandır ilgilendiği Christian Fassnacht sakatlığından ötürü sahalardan 1 ay uzak kalmıştı. Kara Kartal oyuncu için sağlık raporu istedi. Beşiktaş, oyuncu için geniş kapsamlı bir test istiyor. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren siyah-beyazlılar, Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor.
İsviçreli yıldız için kulübüyle görüşmeler devam ediyor.