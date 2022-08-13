Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz aday: Simon Sohm!

Beşiktaş transfer haberi: Orta saha hattına 1 yerli, 1 yabancı takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Parma forması giyen Simon Sohm oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 11:25