Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'le birlikte takım kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz aday: Simon Sohm!
Beşiktaş transfer haberi: Orta saha hattına 1 yerli, 1 yabancı takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Parma forması giyen Simon Sohm oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Birçok bölge için transfer çalışmasını sürdüren idarecilerin son olarak genç bir ismi hedefleri arasına eklediği bildirildi.
Fanatik'in haberine göre İtalya Serie B Ligi ekiplerinden Parma'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero Simon Sohm, Kartal'ın radarında...