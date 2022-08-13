Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek isimler merak konusu.
Beşiktaş'a Selim Amallah transferinde 2 rakip birden!
Beşiktaş transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Standard Liege forması giyen Selim Amallah gündeme gelmişti. Faslı yıldızın transferinde Beşiktaş'a 2 rakip birden çıktı. İşte detaylar...
Valerien Ismael'in yönetime sunduğu listeye göre çalışmalarını yapan Beşiktaş yönetimi yoğun mesai harcıyor.
Emirhan İlkhan'ı Torino'ya gönderen Beşiktaş orta sahada oluşan boşluğu doldurmak istiyor.