Yeni sezon transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Welinton gelişmesi! Sağlık kontrolünden geçemedi
Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların tecrübeli stoperi Welinton, takımdan ayrılma kararı almıştı. El İttifak ile anlaşan Brezilyalı savunmacının ayrılığı sakatlığına takıldı. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçemediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılarda stoper arayışları devam ediyor.
Kartal, Romain Saiss'in yanına kaliteli bir oyuncu takviyesi yapma peşindeydi.