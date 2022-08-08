BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Koray Günter transferi için görüşmelere başladı!

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin sıradaki hedefi Koray Günter. Beşiktaş görüşmelere başlarken oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın ise Verona'dan izin isteyeceği öğrenildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin sıradaki hedefi Koray Günter. Beşiktaş görüşmelere başlarken oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın ise Verona'dan izin isteyeceği öğrenildi.

Hellas Verona 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 2020 yazında Genoa'dan 2.4 milyon Euro karşılığında aldı.

Burada 92 maça çıkan Koray, 1 gol ve 3 asist üretti.

Oyuncu aynı zamanda 2014 ve 2018 yılları arasında Süper Lig'in bir başka devi Galatasaray forması da giymişti.

DETAYLARI A SPOR MUHABİRİ SERCAN DİKME CANLI YAYINDA AKTARDI