BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Koray Günter transferi için görüşmelere başladı!
Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin sıradaki hedefi Koray Günter. Beşiktaş görüşmelere başlarken oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın ise Verona'dan izin isteyeceği öğrenildi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı...
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