Beşiktaş'ta, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Selim Amallah bombası!
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı Kayserispor maçının ardından gözünü yeniden transfere çevirdi. Kanat ve orta saha arayışlarını sürdüren Kartal, aradığı ismi Belçika'da buldu. Siyah beyazlıların, Standard Liege forması giyen yıldız oyuncu Selim Amallah'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Valerien Ismael, takımdaki eksiklerin Kayserispor maçında daha da net görülmesinin ardından yönetimden transfer talebinde bulunmuştu.