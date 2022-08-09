Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Nadiem Amiri'de teklifi arttırdı!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlı ekip, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi sonrasında orta sahaya yapacağı takviye için harekete geçti. Kara Kartal'ın hedefindeki isim ise Nadiem Amiri. İşte ayrıntılar...
Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası flaş bir hamle yaparak orta sahaya Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş'ın fiyat artırımına gittiği iddia edildi.
Beşiktaş ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletmiş ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.