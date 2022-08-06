Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığının ardından sol beke Arthur Masuaku'yu getirdi. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic de Kongolu oyuncuyu Fanatik'e değerlendirdi.

İşte o sözler...

Arthur Masuaku, çok iyi bir oyuncu. 2016 yılında West Ham United'ın başındayken onu Olympiakos'tan transfer ettik. Çok sevdiğim oyunculardan biridir. Hem Beşiktaş hem de onun için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Masuaku'nun, kariyerinde bir yenilenmeye ihtiyacı vardı. Çünkü geçen sezon West Ham'da düzenli olarak forma şansı bulamadı. Beşiktaş için önemli bir isim olacaktır. Her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Motive olduğu taktirde takıma katkısının çok büyük olacağını düşünüyorum.

ATMOSFERE ÇABUK ALIŞIR

Uzun yıllar Premier Lig'de oynadı ve Olympiakos'ta da forma giydiği için Beşiktaş'taki atmosfere ve tribünlere çabuk uyum sağlayacaktır. Son derece profesyoneldir ve az önce de dediğim gibi ihtiyacı olan şey motive olmak. Sağlam bir karakteri vardır. Onunla çalıştığım dönemde hiçbir zaman problem yaşamadık. Uyumlu ve takım oyuncusudur. West Ham'da takımın süper yıldızlarından biri olmadı ama takım için her zaman savaşan ve mücadele eden oyuncular arasındaydı. Güçlü ve kendi bölgesine hakim bir oyuncu.