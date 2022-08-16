BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: AEK'ten Francisco Montero atağı! Domagoj Vida'nın takım arkadaşı olacak

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da merak konusuydu. Bu doğrultuda, Yunan basınından Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'yla ilgili flaş bir iddia geldi. Habere göre Montero, siyah beyazlıların eski savunmacısı Domagoj Vida ile aynı takımda buluşabilir. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)