BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Welinton'a Arap yarımadasından resmi teklif!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, transferde ise flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Welinton'a Arap yarımadasından resmi bir teklif geldi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 14:18 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 14:39