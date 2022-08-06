Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.Bu bağlamda A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılarda Welinton ile yolların ayrılabileceği belirtildi.
Brezilyalı oyuncuya Arap Yarımadası'ndan resmi teklifin geldiği aktarıldı.
33 yaşındaki stoper, 2020-21 sezonunda Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Welinton, Beşiktaş'ta 71 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.
Kara Kartal ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...