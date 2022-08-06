Beşiktaş'a, Kayserispor maçında son anlarda galibiyeti getiren golü atan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

GHEZZAL'DEN GALİBİYET SÖZLERİ!

İşte Cezayirli yıldızın öne çıkan sözleri:

"Önemli bir galibiyet aldık. Kayserispor, topla iyi oynayan bir takım. Bu maçlarda konsantrasyon ve yüksek şiddetli oyun, galibiyet almak için gerekiyor. Gol attığım için ekstra mutluyum. Böyle devam edeceğiz. Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz. Sezonun ilk maçı ve yeni oyuncularımız var. Birbirimizi tanıyıp bazı şeylerin otomatikleşmesini bekleyeceğiz. Gol yemeden kazanmak da önemliydi. Daha iyi olacağımızdan eminim. Bu taraftarla, camiayla burada aile olduğumuzu hissediyoruz. Onlarla olmak çok güzel."