BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Nadiem Amiri için teklifini yaptı!

Beşiktaş transferde uçuşa geçti. Orta saha yapmak isteyen Kara Kartal Bayern Leverkusen'den Nadiem Amiri için Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralamak için Leverkusen'e teklifte bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin transfer için Leverkusen yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 2.5 milyon euro'luk yıllık maaşın ödeme detayları hakkında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Nadiem Amiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.