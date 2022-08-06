Beşiktaş'ta Welinton'a Arap Yarımadasından resmi teklif!
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, transferde ise flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Welinton'a Arap yarımadasından resmi bir teklif geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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