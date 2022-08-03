Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz Sofiane Feghouli gelişmesi! Listeye alındı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen siyah beyazlı ekip gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'ye çevirdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar yurt dışı kampını tamamladıktan sonra Nevzat Demir tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.
Valerien Ismael yönetime transfer listesini sundu.