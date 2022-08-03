Beşiktaş'ın Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Serdar Saatçı, olayın ardından kadro dışı bırakılmıştı.
Beşiktaş'tan Serdar Saatçı kararı! Valerien Ismael...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Serdar Saatçı konusunda Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan açıklama geldi. İşte Serdar'ın geleceği hakkındaki o detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun özür dilemesi sonrası Serdar Saatçı'yı affetmişti.
Serdar'ın Beşiktaş'la sözleşme uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini korurken, Asbaşkan Emre Kocadağ, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.