Beşiktaş TFF ve Kulüpler Birliği'ni misafir etti

Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve vakıf üyesi kulüp başkanlarını Vodafone Park'ta dostluk yemeğinde ağırladı.

Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanlarını konuk etti.



Başkan Ahmet Nur Çebi; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati'nin ev sahipliğinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile ikinci başkan Engin Baltacı, toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve vakıf üyesi kulüplerin başkanlarını Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da düzenledikleri dostluk yemeğinde ağırladı.



Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve vakıf üyesi kulüplerin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.