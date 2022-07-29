Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon öncesinde, 17 Haziran'da sözleşmesi 3 yıllığına yenilen Emirhan İlkhan, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak üzere. İtalyan ekibi Torino, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere. Ayrıca kontratta yazan maddeye göre, sonraki satıştan Beşiktaş'a %20 pay ödenecek.
Genç futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de 11 maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti. Yetenekli futbolcu orta sahada ve kanatlarda görev alabiliyor.