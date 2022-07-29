Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlı takımın 17 yaşındaki yeteneği Emirhan İlkhan, Torino yolcusu. İtalyan ekibi, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon öncesinde, 17 Haziran'da sözleşmesi 3 yıllığına yenilen Emirhan İlkhan, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak üzere. İtalyan ekibi Torino, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere. Ayrıca kontratta yazan maddeye göre, sonraki satıştan Beşiktaş'a %20 pay ödenecek.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de 11 maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti. Yetenekli futbolcu orta sahada ve kanatlarda görev alabiliyor.