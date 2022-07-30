Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından sıradaki ayrılığın Emirhan İlkhan olması bekleniyor. İtalyan ekibi Torino genç futbolcunun 4.5 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte İtalyan basınında çıkan son detaylar ...(BJK SPOR HABERLERİ)

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz haziran ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılabilir. İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun, Emirhan'ı 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Kontrattaki maddeye göre Beşiktaş'ın Emirhan İlkhan'ın sonraki satışından yüzde 20'lik bir pay alacağı öğrenilirken, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER BİRKAÇ SAATE BİTEBİLİR

Di Marzio, Torino'nun Emirhan İlkhan'ın serbet kalma bedelini ödeyerek transferi birkaç saat içerisinde bitirebileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maçta görev alan Emirhan, 1 gol kaydetti.