Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, İtalyan ekibi Sampdoria ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Sampdoria maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Sampdoria maçı saat 19:00'da başladı. Müsabaka TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor.
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BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇININ İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst
Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augelloi Vieirai Candreva, Rincón, Sabiri, Léris, Caputo