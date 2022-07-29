Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'a Torino kancası!
Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan için flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Torino, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan’ı transfer etmek üzere." dedi. (BJK SPOR HABERLERİ)
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