Gelecek sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serdar Saatçı konusunda "Kendi içimizde netleştireceğiz" diyen Fransız çalıştırıcı, transferlerle ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

Ismael'in açıklamalarından satır başları:

Her şey iyi gidiyor. Gençlerimizi görmek istedik, onlardan faydalandık. Milli Takım'dan geç dönenler oldu, yeni transferler aramıza katıldı. Gün be gün daha iyiye gidiyoruz. Transferlerin de aramıza katılmasıyla daha iyiye gidiyoruz. Kamp döneminin yarısına geldik. Saha içindeki iletişimi daha da iyileştirmek istiyoruz.

"KENDİ İÇİMİZDE NETLEŞTİRECEĞİZ"

Serdar Saatçı konusunu kendi içimizde netleştireceğiz. Herkes yüzde yüzünü vermeli. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda.

"TRANSFER ÜZERİNE ÇOK ÇALIŞTIK"

Ceyhun Kazancı ile transfer üzerinde çok çalıştık. Hala transfer için zamanımız var. Çalışmalarımız devam ediyor.

Hala transfer için zamanımız var. Savunmamızı daha da güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Oraya bir ihtiyaç olacaktır, olabilir. Umarım bu konuda da her şey yolunda gider buraya da gerekli desteği sağlayabiliriz.

"KADROMUZU YETERİNCE DERİNLEŞTİRDİK"

Acele etmemize gerek yok, kadromuzu yeterince derinleştirdik. Oyun içinde dizilimi değiştirmemiz gerekirse bunu yaparız. Tabii ki bazı genç oyuncular İspanya kampına katılacak. Takımımıza faydalı olacağına emin olduğumuz birisi çıkarsa kadromuza dahil edeceğiz.

Ersin, Rıdvan, Emirhan, Emre gibi örneklerin çoğalmasıyla altyapımıza çok daha yakından bakmak istedik... Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya devam edeceğiz.

Romain Saiss çok iyi bir transfer oldu. Nisan ayında görüşmeye başladık. Futbolcuyu görünce bize mental anlamda uyacak diye düşündüm. Transferi çabuk bitirdik. Kendisine biraz zaman göstermemiz gerekiyor.