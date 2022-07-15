Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Alman ekibi Mainz ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Mainz 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Alman ekibi Mainz ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 23:07 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022- 23:10
İŞTE KALAN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!
23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
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