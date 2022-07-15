TRANSFER HABERİ: Gana basını duyurdu! Beşiktaş'ın istediği Daniel Amartey'de flaş gelişme

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, hedef stoper takviyesi. Siyah beyazlılar, Domagoj Vida'nın ayrılığının ardından Romain Saiss'i kadrosuna katmıştı. Kartal, defans hattına bir transfer daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren yönetim, Leicester City forması giyen Daniel Amartey'i listesine almıştı. 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022- 12:04