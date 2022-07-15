BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den Serdar Saatçı ve transfer sözleri!
Gelecek sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serdar Saatçı konusunda "Kendi içimizde netleştireceğiz" diyen Fransız çalıştırıcı, transferlerle ilgili de konuştu. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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