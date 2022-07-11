Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Eren Dinkçi için harekete geçti!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Siyah beyazlılar, hazırlık maçında Werder Bremen'le karşılaşmıştı. Alman ekibinde forma giyen ve Beşiktaş'a karşı performansıyla dikkat çeken Eren Dinkçi, bu mücadele sonrası Kartal'ın gündemine girdi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin son gözdesi Werder Bremen'in yıldızı Eren Dinkçi oldu.
Siyah-beyazlı yönetim, hazırlık maçında karşılaştıkları Alman ekibinden Eren Dinkçi'ye resmen talip oldu.