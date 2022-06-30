Beşiktaş Franck Mbella Etouga için devlerle yarışıyor!

Beşiktaş transfer haberi: Hücum bölgesini takviye etmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Asante Kotoko’da forma giyen Franck Mbella Etouga’yı transfer etmek istediği ve genç golcü için devlerle yarıştığı ifade edildi. İşte detaylar...

Hücum bölgesini takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in İtalyan basından derlediği habere göre Siyah-Beyazlılar, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Asante Kotoko'da forma giyen Franck Mbella Etouga'yı transfer etmek istiyor.

TÜM DİKKATLERI ÇEKTİ

Haberde, bu sezon 30 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Kamerunlu forvete çok sayıda talip olduğu belirtildi. Almanya'dan Bayer Leverkusen'le birlikte, İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Udinese ile Atalanta'nın Franck Etouga'yı kadrosuna katmak için çalıştığı ifade ediliyor. Geleceğin önemli bir yıldız adayı olarak gösterilen genç forvet 1.80 boyunda. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 250 bin Euro olan Etouga için kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti transfer edip başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşündüğü belirtiliyor.

2 YIL SÖZLEŞMESI VAR

Siyah-beyazlı kulübün scout ekibinin yaklaşık 1.5 yıldır Franck Mbella Etouga'yı takip ettiği de iddia ediliyor. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Geçen sezon Güney Afrika Ligi'nde 21 gole imza atan Etouga'nın peşinde Avrupa'nın önemli kulüpleri var.