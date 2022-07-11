Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşıyor.
Beşiktaş Christian Fassnacht transferinde mutlu sona yakın!
Transferin hızlı takımı Beşiktaş yeni bir yıldızın daha peşinde. Siyah-Beyazlılar, Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki yıldız orta saha Christian Fassnacht'la anlaşmaya yakın. Transfer bayramdan sonra netlik kazanacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar, İsviçreli orta saha Christian Fassnacht'ın transferinde önemli bir aşama kaydetti.
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın yıldız oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro teklif ettiği ve pazarlıkların son aşamada olduğu belirtildi.