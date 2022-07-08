TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Manuel Lanzini bombası! Ismael onay verdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda gözler 10 numara bölgesine çevrildi. Bu mevkiyi güçlendirmek isteyen yönetim, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 06:40