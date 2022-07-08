Üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, şimdi de 10 numaralı bölge için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Manuel Lanzini bombası! Ismael onay verdi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda gözler 10 numara bölgesine çevrildi. Bu mevkiyi güçlendirmek isteyen yönetim, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaşlı yöneticilerin Premier Lig'de West Ham United forması giyen Arjantinli oyuncusu Manuel Lanzini için harekete geçtiği bildirildi.
Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Lanzini için West Ham yönetiminden indirim talep edildi.