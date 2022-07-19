Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi!

Beşitkaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bir süredir Emrecan Uzunhan için İstanbulspor ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlı ekip transfere dair KAP açıklaması yaptı.

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.

Siyah beyazlı ekip bir süredir Emrecan Uzunhan için İstanbulspor ile görüşüyordu. Kara Kartal oyuncuyu KAP'a bildirdiğini resmi olarak açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI



"Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır."