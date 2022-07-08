Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcuya karşılık Belçika ekibiyle 3 milyon 350 bin Euro'ya el sıkıştığı sırada, Kasımpaşa resmi olarak 3.5 milyon Euro'luk bir teklifle geldi.