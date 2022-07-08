Beşiktaş, pazartesi günü Jackson Muleka için Standard Liege ile kesin anlaşma sağlamıştı.
Beşiktaş'ın Muleka transferinde şaşırtan gerçek! Kasımpaşa...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transferlerini üst üste açıklayan Beşiktaş, son olarak Jackson Muleka'yı kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gösterdiği performansla çok konuşulan Kongolu forvetin transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. (BJK spor haberi)
Bir gün öncesinin ise bir hayli hareketli geçtiği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcuya karşılık Belçika ekibiyle 3 milyon 350 bin Euro'ya el sıkıştığı sırada, Kasımpaşa resmi olarak 3.5 milyon Euro'luk bir teklifle geldi.