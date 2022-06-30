Beşiktaş, Christian Fassnacht transferinde geri sayıma geçti. Young Boys'ta top koşturan 28 yaşındaki orta sahayla her konuda el sıkışan siyah beyazlıların, İsviçre kulübüyle anlaşmaya da çok yaklaştığı belirlendi. Fotomaç'ın haberine göre; kulüplerin bonservis bedeli konusundaki son pürüzleri ortadan kaldırması halinde transferin önünde engel kalmayacak. Teknik Direktör Valerine Ismael'in kadrosunda görmek istediği Fassnacht'la 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.
İsviçreli orta sahanın Young Boys ile sözleşmesinin bitmesine 1 sezon daha var. 4 milyon Euro değeri olan 28 yaşındaki futbolcu için kolaylık yapılması bekleniyor.
Öte yandan bu sezon kulübüyle 28 maça çıkan oyuncu 12 gol ve 4 asist üretti. Fassnacht aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'na 15 maçta 4 golle katkı sağladı.