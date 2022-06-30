Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Orta saha bölgesine Gedson Fernandes'in ardından bir takviye daha yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda Christian Fassnacht için harekete geçmişti. Kara Kartal'ın bu transferde sona geldiği kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş, Christian Fassnacht transferinde geri sayıma geçti. Young Boys'ta top koşturan 28 yaşındaki orta sahayla her konuda el sıkışan siyah beyazlıların, İsviçre kulübüyle anlaşmaya da çok yaklaştığı belirlendi. Fotomaç'ın haberine göre; kulüplerin bonservis bedeli konusundaki son pürüzleri ortadan kaldırması halinde transferin önünde engel kalmayacak. Teknik Direktör Valerine Ismael'in kadrosunda görmek istediği Fassnacht'la 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

İsviçreli orta sahanın Young Boys ile sözleşmesinin bitmesine 1 sezon daha var. 4 milyon Euro değeri olan 28 yaşındaki futbolcu için kolaylık yapılması bekleniyor.

Öte yandan bu sezon kulübüyle 28 maça çıkan oyuncu 12 gol ve 4 asist üretti. Fassnacht aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'na 15 maçta 4 golle katkı sağladı.