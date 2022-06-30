SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'a Muleka transferinde kötü haber!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Golcü bölgesine yoğunlaşan siyah beyazlı ekibin hedefindeki isimlerden birisi de Jackson Muleka'ydı. Kara Kartal'a yıldız isimden kötü haber geldi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2022- 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022- 13:52
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Golcü bölgesine yoğunlaşan siyah beyazlı ekibin hedefindeki isimlerden birisi de Jackson Muleka'ydı. Kara Kartal'a yıldız isimden kötü haber geldi.
Muleka'nın geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden Burnley'nin yolunu tutacağı öğrenildi.
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