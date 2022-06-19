Beşiktaş'ın geçen sezon taraftarların yoğun isteğiyle ve büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Brezilyalı yıldızın gelecek sezonun kadrosunda düşünülmemesi, akıllara kadro dışı bırakılan oyuncuları getirdi. Siyah-beyazlı kulüpte Douglas, Lens, Ljajic ve N'Sakala gibi oyuncuların, paralarını almaya devam etmek için kadro dışı kalmayı göze alıp, sadece tesislerde ter idmanı yapması unutulmuş değil.

AHMET NUR ÇEBİ EMİN

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yönetim bu konuda Alex Teixeira'ya güveniyor. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Alex karakterli bir çocuk. Para almak için yatmayı seçecek kadar basit bir oyuncu değil" dediği öğrenildi. Teixeria'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Beşiktaş'la bir yıllık daha sözleşmemiz bulunuyor. Buna sadık kalacağız" demişti. Buna rağmen Brezilyalı yıldızın şimdiden kendine takım arayışı içinde olduğu öğrenildi.