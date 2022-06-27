Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan ve Wout Weghorst için gün sayan Beşiktaş'ta sol bek arayışları devam ediyor.
Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Kara Kartal'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Peru basınından ovacion.pe adlı sitede yer alan habere göre Beşiktaş, son olarak Saint-Etienne forması giyen Miguel Trauco'yu gündemine aldı.
Haberde 1 Temmuz itibarıyla serbest statüde bulunacak olan Perulu futbolcunun, Fransız ekibiyle sözleşmesinin resmen sona ermesinin ardından transfer sürecinin hızlanacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkan Perulu futbolcu, 1 gol kaydetti.