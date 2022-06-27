Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rıdvan Yılmaz'ı Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta sol bek arayışları hızlandı. Milli futbolcunun ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların, ay sonunda Saint-Etienne ile sözleşmesi sona erecek olan Perulu sol bek Miguel Trauco'yu gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan ve Wout Weghorst için gün sayan Beşiktaş'ta sol bek arayışları devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Kara Kartal'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Peru basınından ovacion.pe adlı sitede yer alan habere göre Beşiktaş, son olarak Saint-Etienne forması giyen Miguel Trauco'yu gündemine aldı.

Haberde 1 Temmuz itibarıyla serbest statüde bulunacak olan Perulu futbolcunun, Fransız ekibiyle sözleşmesinin resmen sona ermesinin ardından transfer sürecinin hızlanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkan Perulu futbolcu, 1 gol kaydetti.



