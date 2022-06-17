Beşiktaş'ın santrfor transferi için birinci gündem maddesi olan Wout Weghorst, "Birkaç gün daha düşünmek için izin istiyorum" diyerek son kararını erteledi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Kara Kartal'ın gündemindeki Wout Weghorst'un kafasını karıştıran 3 madde...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin hedefinde santrfor bölgesi var. Golcü arayışlarını sürdüren Kara Kartal'ın listesinin ilk sırasındaki isim ise Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu ise zaman istedi. İşte yıldız ismin kafasını karıştıran 3 madde...
29 yaşındaki futbolcunun üç konudan dolayı net kararını veremediği belirtildi.
Ailesi: Tecrübeli oyuncu, kariyerinin yeni rotasıyla ilgili çizeceği yolu ailesiyle detaylı olarak tartışmak istiyor.