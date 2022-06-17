Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Wout Weghorst ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Hollandalı golcünün transfer kararını vermesini bekliyordu. Alman basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncu Beşiktaş'a gitmek istemiyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Wout Weghorst ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, kadrosuna katmak istediği ve teklifte bulunduğu Hollandalı golcü kararını verdi.

Alman medya kuruluşu BILD'de yer alan habere göre, 29 yaşındaki forvet Beşiktaş'a gitmek istemiyor.

Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra birçok Türk kulübünün Weghorst'a talip olduğu ancak yıldız santrforun Türkiye'ye gitmek istemediği kaydedildi.