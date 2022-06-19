Beşiktaş transfer haberi: Rıdvan Yılmaz'ı satması beklenen siyah-beyazlılarda sürpriz bir sol bek transferi gündeme geldi. Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Valerien Ismael yönetiminde önümüzdeki sezona şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadroyla girmeyi planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rıdvan Yılmaz'ı satması beklenen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

SOL BEKE TRAUCO ÖNERİSİ!

Peru basınında yer alan habere göre Saint-Etienne'deki sözleşmesi sona eren Miguel Trauco Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlı yönetim, 2019 yazında da 29 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunmuş ancak Perulu savunmacı tercihini Fransız ekibinden yana kullanmıştı.

29 yaşındaki futbolcunun kulübü Saint Etienne ile olan sözleşmesi sona erdi ve boşa çıktı. Perulu sol bek Fransız ekibinde geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.