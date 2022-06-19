Beşiktaş Tiago Çukur transferini bitiriyor!

Beşiktaş, A Milli Takım'a da seçilen Tiago Çukur'la yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, İngiltere ekibi Watford Kulübü'nü de ikna ederse, 19 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş formasını giyecek. Kartal'da forma giymeyi çok istediğini belirten genç futbolcu, altyapısını Hollanda'da aldıktan sonra kariyerini Watford'un U23 takımında sürdürüyor.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2022 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola PSCK altyapısında başlayan genç oyuncu, Feyenoord, AZ Alkmaar ve Watford altyapılarında da forma giydi. 19 yaşındaki santrfor, 2021/2022 sezonunda yarım dönem Doncaster Rovers takımında kiralık olarak forma giydi. Geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.